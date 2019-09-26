توءم روح والدي.. سعد الحريري ينعى جاك شيراك بكلمات مؤثرة

نعى رئيس ​الوزراء اللبناني،​ ​سعد الحريري، اليوم الخميس، الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، الذي توفي اليوم الخميس، عن عمر يناهز 87 عاما.



وقال سعد الحريري في سلسلة تغريدات، على حسابه بموقع "تويتر"، "اليوم، رحل أحد أعظم رجال ​فرنسا​ وشخصية فذة لعبت أدوارا حاسمة ومميزة في قيادة ​أوروبا​ وترسيخ مكانتها في المعادلات الدولية".



وأضاف الحريري "لن ينسى بلدي أياديه ​البيضاء​ في دعم لبنان والعمل على حمايته وتقدمه"، معبرا عن خالص التعازي باسمه وباسم الشعب اللبناني، لعائلة شيراك والرئيس إيمانويل ماكرون، والشعب الفرنسي، الذي أحبه ووثق فيه لسنوات.



وتابع قوله: "إذا كان ​اللبنانيون​ والعرب يشعرون اليوم بخسارة رجل ترك أثرا عميقا في وجدانهم على مدى سنوات، فإنني من موقعي السياسي والعائلي أشعر بخسارة خاصة لصديق عزيز، كان التوءم الروحي للرئيس ​رفيق الحريري​، والأخ الكبير للعائلة التي عرفته داعمًا ونصيرا وأبا للبنان".