ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

توءم روح والدي.. سعد الحريري ينعى جاك شيراك بكلمات مؤثرة

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 07:35 م
سعد الحريري رئيس
سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني
شيماء مصطفى
نعى رئيس ​الوزراء اللبناني،​ ​سعد الحريري، اليوم الخميس، الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، الذي توفي اليوم الخميس، عن عمر يناهز 87 عاما.

وقال سعد الحريري في سلسلة تغريدات، على حسابه بموقع "تويتر"، "اليوم، رحل أحد أعظم رجال ​فرنسا​ وشخصية فذة لعبت أدوارا حاسمة ومميزة في قيادة ​أوروبا​ وترسيخ مكانتها في المعادلات الدولية".

وأضاف الحريري "لن ينسى بلدي أياديه ​البيضاء​ في دعم لبنان والعمل على حمايته وتقدمه"، معبرا عن خالص التعازي باسمه وباسم الشعب اللبناني، لعائلة شيراك والرئيس إيمانويل ماكرون، والشعب الفرنسي، الذي أحبه ووثق فيه لسنوات.

وتابع قوله: "إذا كان ​اللبنانيون​ والعرب يشعرون اليوم بخسارة رجل ترك أثرا عميقا في وجدانهم على مدى سنوات، فإنني من موقعي السياسي والعائلي أشعر بخسارة خاصة لصديق عزيز، كان التوءم الروحي للرئيس ​رفيق الحريري​، والأخ الكبير للعائلة التي عرفته داعمًا ونصيرا وأبا للبنان".

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

استياء في الأهلي بسبب حسين السيد.. تفاصيل مثيرة

مين أحلى؟.. أيتن عامر و إيمان العاصى بفساتين متشابهة جريئة

كان بينقطها بـ50 ألف جنيه.. فضيحة محمد علي ومحمد ناصر مع راقصة درجة تالتة .. فيديو

زوجان اشتريا ملابس أونلاين فوجئا بـ أقراص مخدرة بـ500 ألف يورو.. تفاصيل

مكياج غريب.. جيسي عبدو تفاجئ جمهورها بـ لوك جديد

كارثة.. أكياس الشاي الفتلة تحتوي على مواد خطيرة تضر بصحتك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اوف شولدر.. إنجي وجدان بإطلالة أنيقة بـ الاحمر

زوجان اشتريا ملابس أونلاين فوجئا بـ أقراص مخدرة بـ500 ألف يورو.. تفاصيل

لـ القلب والمناعة والسرطان.. 6 فوائد لا تتوقعها لـ ماء الثوم