موسكو تقترح نقل اجتماعات الأمم المتحدة إلى خارج الولايات المتحدة

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف اليوم /الخميس/ أن موسكو اقترحت تأجيل اجتماع اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة لعقده خارج الولايات المتحدة، وذلك كإجراء ردي على عدم إصدار تأشيرات الدخول لعدد من أعضاء الوفد الروسي إلى الجمعية.



وقال ريابكوف - في تصريح بثته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "فيما يتعلق بالرد، لقد طرحنا بالفعل بطريقة عملية عدم عقد اجتماعات للأمم المتحدة في نيويورك أو في الولايات المتحدة. نحن الآن ننتظر كيف يكون رد فعل أعضاء المجتمع الدولي الآخرين. فليس فقط روسيا تعاني من هذه الغطرسة الأمريكية، التي تتحول إلى مهزلة لا تستحقها على الإطلاق".

ولفت إلى أنه "تم تسليط الضوء على هذه المشكلة إلى أقصى حد. هذا ليس فقط إهمال الولايات المتحدة للقانون الدولي، ولكن على وجه التحديد، التزامات دولة تبنت مقر الأمم المتحدة على أراضيها في عام 1947 وأبرمت الاتفاقيات ذات الصلة في هذا الصدد. هذا هو نوعية جديدة من إهمال القوانين".



وأعلنت الخارجية الروسية - في وقت سابق - أن بعض أعضاء الوفد الروسي لم يحصلوا على التأشيرات للمشاركة في الأسبوع الرفيع المستوى من الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تمتد من 24 إلى 30 سبتمبر في نيويورك، موضحة أن ادعاءات الجانب الأمريكي حول مشاكل تقنية بشأن مواعيد تقديم الوثائق ليست لها أي أساس، حيث تم تقديم الوثائق في الموعد الذي حدده الدبلوماسيون الأمريكيون.

