تخلص من الكرش فى يومين .. 13 طريقة لحرق دهون البطن

تخلص من الكرش فى يومين، دائما ما تخطر تلك الفكرة على بال الأشخاص الذين يعانون من دهون البطن، فـ الكرش يراها البعض أنها أزمة تواجهه فى الحياة، وتشوه تناسقه، لذلك نرصد لكم فى سياق التقرير التالى طريقة لـ التخلص من الكرش فى يومين.



تخلص من الكرش فى يومين



تخلص من الكرش فى يومين، هل من الممكن ذلك.. هذا سؤال سيخطر ببالك، ولكن اتباع نظام غذائي صحي بسيط من شأنه أن يساعدك على فقدان الوزن بشكل طبيعي، وذلك من خلال الخطوات التالية:-



- ضرورة تناول 4 وجبات فى اليوم متضمنة بذور عباد الشمس وزيت بذور الكتان والجزر، والابتعاد على الأطعمة المملحة.



- الابتعاد عن تناول الدهون حتى تتخلص من الكرش، حيث يستغرق حرق الدهون فترة طويلة، ولكن هناك دهون صحية تشمل الأطعمة الغنية في أوميغا 3 ، على غرار سمك السلمون والأفوكادو والجوز، حيث أن هذه الأطعمة مليئة بالعناصر الغذائية التي تساعد على إبقائك ممتلئًا طوال اليوم.



- النوم حيث يمكن أن يؤدي فقدان النوم إلى تغيير إنتاج الهرمونات لديك، مما يحرك مستويات الكورتيزول التي تسبب تعاطف الأنسولين، وبالتالى تراكم الدهون فى البطن، لذلك فإن قضاء حوالي 7 ساعات من النوم في الليلة يعد أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها من أجل تشكيل أهداف جسمك.



- المشي لمدة 5 دقائق بعد الوجبة، حتى تفقد الدهون في البطن في غضون يومين عن طريق تحريك جسمك والمساعدة، حيث أن التنزه فى الشارع يسهل من عملية الهضم فى الجسم.



- الاعتماد على الأطعمة الغنية بفيتامين c، حيث يعتبر فيتامين C ضروريًا أيضًا لبناء الكارنيتين، وهو مزيج يستخدمه الجسم لتحويل الدهون إلى وقود.



- تناول الطعام ببطء، فعندما تأكل بسرعة تتناول كميات كبيرة من الهواء دون أن تدرك ذلك، و كل هذا الهواء الزائد يتكون في الجهاز الهضمي ويسبب الانتفاخ، أما الأكل ببطء وأخذ وقت كافٍ للمضغ وتناول الطعام هذا سوف يساعد في فقدان الدهون في البطن.



- القيام بعمل التمارين التى تساهم فى خفض الدهون من منطقى البطن والتى تشرك كافة عضلات البطن وتعمل على نظام القلب والأوعية الدموية.



- الابتعاد عن السكر، فـ مكافحة الدهون في البطن يأتى من خلال تقليل السعرات الحرارية عن طريق ملئها بالبروتين والحبوب الكاملة والخضروات ، بالإضافة إلى استبدال الوجبات الخفيفة السيئة بأخرى جيدة.



- الحد من تناول الكربوهيدرات، حيث أظهرت الدراسات أن الكربوهيدرات تتشبث بعدة جزيئات الماء في الجسم مما يؤدي إلى زيادة الوزن أو الانتفاخ، وبالتالى لابد من إدراج الخضار والفواكه في النظام الغذائي وذلك لإحتوائها على بعض الكربوهيدرات المفيدة جدا في الحد من الدهون في البطن.



- الإبتعاد عن الأطعمة التى تسبب الانتفاخ، مثل الفول والبصل والملفوف، لذلك لابد من تناول الخضروات الليفية مثل الفاصوليا الخضراء والباذنجان والجزر والطماطم حتى تساعدك على إنقاص الوزن.



- للـ تخلص من الكرش فى يومين لابد من التزام شرب الشاي الأخضر حيث يعد أمرا فعالا لحرق الدهون في البطن، حيث يحتوي الشاي على الكاتيكين (نوع من الفينول الطبيعي ومضادات الأكسدة) يعمل على تسريع عملية الأيض ويحرق الدهون بشكل أسرع ، خاصةً عندما تكون تمارس التمارين الرياضية بانتظام.



- شرب الماء الدافئ على الريق فى كل صباح يساعد في التخلص من السموم وإهدار الجسم، وعندما يكون جسمك خاليًا من السموم ، فهو يعزز عملية الأيض ويبقيك نشيطًا.



-خل التفاح يشتمل على بعض الفوائد الصحية الكبيرة إلى جانب المساعدة في إنقاص الوزن، حيث يساعد حمض الخليك في خل التفاح في حرق الدهون في البطن، وذلك من خلال إضافة من 1 أو 2 ملعقة من خل التفاح للطعام يمكن أن يعطي نتائج فعالة.



مصدر المعلومات مواقع stylesatlife وtimesofindia