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أخبار العالم

الإليزيه يعلن يوم حداد وطنيًا بعد رحيل جاك شيراك.. وهذا موعد جنازته

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 07:59 م
الرئيس الفرنسي الأسبق
الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك
شيماء مصطفى
قال الحساب الرسمي لقصر الرئاسة في فرنسا "الإليزيه"، على موقع "تويتر"، إن يوم الاثنين المقبل سيكون، يوم حداد وطنيا، على روح الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك.

ومن المقرر أن تقام جنازة رسمية للرئيس جاك شيراك، في كنيسة سان سولبيس، يوم الاثنين، في تمام الساعة 12:00.

وتوفى الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، اليوم الخميس، عن عمر ناهز 87 عاما.

وانتخب جاك شيراك رئيسًا لفرنسا في 1995، ثم انتُخب لولاية ثانية في 2002، وانتهت رئاسته في 2007.

وأعلنت فرنسا، إطفاء أضواء برج إيفل، اليوم الخميس، حدادا على وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك.

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