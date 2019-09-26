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أخبار البلد

في علبة شوكولاته.. ضبط راكبين في مطار القاهرة يهربان مواد مخدرة من إيطاليا

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 10:15 م
المواد المهربة
المواد المهربة
نورهان خفاجي
تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة حسن السيد، من ضبط محاولتى تهريب عدد من الأقراص والمواد المخدرة، داخل حقائب راكبين مصريين قادمين من إيطاليا.

قالت مصادر جمركية، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة إير إيطاليا رقم 803 القادمة من مالبينسه، تم الاشتباه فى راكبين مصريين قادمين من ميلانو، وبتفتيش حقائبهما تبين وجود 8 شرائط كونترمال و 2 شريط ترمادول و2 عبوة قطره كونترمال مخبأة داخل علب شوكولاته.

قرر إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب تحرير محضري ضبط جمركي للراكبين وإحالتهما للنيابة.

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