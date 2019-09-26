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مرأة

بعد وضع مولودتها.. حنان مطاوع بـ ماكياج سموكي في أول أيامها بالجونة.. شاهد

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 11:06 م
صدى البلد
ريهام قدري
نشرت الفنانة حنان مطاوع على صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي " انستجرام " صورة لها بماكياج واطلالة جديدة بعد وضعها مولودتها.

وظهرت حنان بملابس بالوان الاورانج الداكن ولكنها كانت تبرز بصورتها الماكياج التي اعتمدت عليه حيث تألقت بالماكياج السموكي الالوان الدخانية.

ولم تعتمد حنان علي تسريحة شعر معينه ولكنها ظهرت بالصورة وهي ترفعه الي الخلف دون اي خصلات من الامام وكتبت حنان علي صورتها "اول يوم في مهرجان الجونة ❤️ شكر خاص للصديق @rashad.makeupworks و شادي @alsagheersalons و مجوهرات @iramjewelery وستايلست مريم الحولي.




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