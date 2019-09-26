ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

محافظ الفيوم يقبل تظلم ٣٠٠ مزارع لإعادة تسعير أراضى طامية

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 11:06 م
محافظ الفيوم
محافظ الفيوم
جمال صلاح الدين
قال الإعلامي محمد غانم إن اللواء عصام سعد محافظ الفيوم قرر قبول تظلم مزارعي اراضى مركز طامية التابعة للوحدة المحلية للعزيزية بطريق اسيوط الغربي، لإعادة النظر فى تسعير اراضيهم ووقف أيه ازالات للتعديات بتلك المنطقة، التي لا تتجاوز ٦٠٠ فدان وينتفع بها ٣٠٠ مزارع حاليًا ، لحين إنتهاء لجان النظر فى التظلمات ، ووضع سعر عادل للاراضى بدلًا من 100 الف جنيه للفدان الواحد .


وأكد غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان " على فضائية القاهرة والناس 2 ، أن 300 مزارع فى مركز طامية اشتروا 600 فدان بسعر 40 ألف جنيه ، ونجحوا فى زراعتها رغم صعوبة التربة ، وتقدموا لتقنينها بقانون 144 لسنة 2017 ، وجاء تسعير المحافظة 100 الف جنيه للفدان ، لافتًا الى أن اللواء عصام سعد محافظ الفيوم قرر قبول تظلمات المزارعين واعادة تسعير الأراضى ووقف جميع الأزالات.

وأوضح غانم أنه تقرر انشاء لجنه خاصة برئاسة اللواء عبد القادر النورى سكرتير المحافظة للنظر فى التظلمات ووضع سعر عادل للفدان ، وتخفيض نسبة المقدمات ومد فترة السداد بحسب تعديلات قانون 144 لسنة 2017 لتقنين اراضى وضع اليد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إزالة أكثر من 100 حالة تعد بمراكز الفيوم

الحكومة تبدأ مخططات تطوير صناعة الغزل والنسيج.. جولات لقطاع الأعمال العام لرفع كفاءة الشركات التابعة بالمحافظات ومحالج الأقطان

إعلامي يطالب بتأسيس شركة وطنية لتسويق إنتاج الدواجن

ترشيحاتنا

استياء في الأهلي بسبب حسين السيد.. تفاصيل مثيرة

تخلص من الكرش فى يومين .. 13 طريقة لحرق دهون البطن

بإطلالة صادمة.. ناهد السباعى تثير الجدل فى مهرجان الجونة

ليلى علوى بإطلالة شبابية.. والجمهور: القمر الصغير

زوجان اشتريا ملابس أونلاين فوجئا بـ أقراص مخدرة بـ500 ألف يورو.. تفاصيل

بفستان طويل .. آيتن عامر بإطلالة رقيقة في الجونة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كأنهم توءم.. لن تصدق مدى التشابه بين الأمير هاري وطفله آرتشي

بعد الفستان الأزرق المثير.. غادة عادل تتألق بالكاجوال في الجونة

بفستان طويل .. آيتن عامر بإطلالة رقيقة في الجونة