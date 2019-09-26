محافظ الفيوم يقبل تظلم ٣٠٠ مزارع لإعادة تسعير أراضى طامية

قال الإعلامي محمد غانم إن اللواء عصام سعد محافظ الفيوم قرر قبول تظلم مزارعي اراضى مركز طامية التابعة للوحدة المحلية للعزيزية بطريق اسيوط الغربي، لإعادة النظر فى تسعير اراضيهم ووقف أيه ازالات للتعديات بتلك المنطقة، التي لا تتجاوز ٦٠٠ فدان وينتفع بها ٣٠٠ مزارع حاليًا ، لحين إنتهاء لجان النظر فى التظلمات ، ووضع سعر عادل للاراضى بدلًا من 100 الف جنيه للفدان الواحد .





وأكد غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان " على فضائية القاهرة والناس 2 ، أن 300 مزارع فى مركز طامية اشتروا 600 فدان بسعر 40 ألف جنيه ، ونجحوا فى زراعتها رغم صعوبة التربة ، وتقدموا لتقنينها بقانون 144 لسنة 2017 ، وجاء تسعير المحافظة 100 الف جنيه للفدان ، لافتًا الى أن اللواء عصام سعد محافظ الفيوم قرر قبول تظلمات المزارعين واعادة تسعير الأراضى ووقف جميع الأزالات.



وأوضح غانم أنه تقرر انشاء لجنه خاصة برئاسة اللواء عبد القادر النورى سكرتير المحافظة للنظر فى التظلمات ووضع سعر عادل للفدان ، وتخفيض نسبة المقدمات ومد فترة السداد بحسب تعديلات قانون 144 لسنة 2017 لتقنين اراضى وضع اليد.