باسم السمرة يكشف لـ صدى البلد كواليس ولاد رزق وكاس داير وصندوق الدنيا

استطاع باسم سمرة أن يقدم شخصية "عباس الجن" فى فيلم "ولاد رزق 2" حيث لفت اليه الأنظار بأدائه المميز وعبقريته فى تقديم شخصية مركبة ويؤكد على أن له فلسفته الخاصة فى اختيار الأدوار التى تتناسب مع شخصيته والتى يحاول من خلالها البحث عن الجديد والتنوع.



صدى البلد التقت باسم سمرة فى حوار خاص كشف فيه عن كثير من التفاصيل الخاصة بالفيلم ومشاركته فى فيلم "صندوق الدنيا" وفيلم "كاس وداير".



أعرب الفنان باسم سمرة عن سعادته لما يحققه فيلم "ولاد رزق 2" من إيرادات ضخمة ويقدم دورا مختلفا وجديدا عليه وهو عباس الجن الذى يلجأ إليه ولاد رزق فى بعض العمليات الإجرامية.



وقال باسم سمرة : ان شخصية عباس الجن كانت لها تفاصيل كثيرة سواء من جانب الأزياء أو طريقة الكلام وهو ما فكرت فيه واتفقت عليه مع المخرج طارق العريان بعد فترة إعداد او تجهيز للشخصية استغرقت ما يقرب من 3 شهور.



وأضاف باسم قائلا : الشخصية صعبة ومركبة للغاية وكنت حريص على ظهورها بشكل جيد على الرغم من مساحة الدور القليلة.



ووصف الفنان باسم سمرة مشهد حريق شخصية "عباس الجن" التى قدمها فى فيلم "ولاد رزق 2" والذى يعرض حاليا فى دور العرض بالاصعب خلال أحداث الفيلم.



وقال باسم سمرة : مشهد الحريق يعد من أصعب المشاهد التى قدمتها فى فيلم "ولاد رزق 2" بسبب خطورته وعلى الرغم من كم التامين والاحتياطات الا ان كانت هناك مغامرة فى المشهد واسفر عن بعض الاصابات التى المت بى والمخرج طارق العريان.



وأضاف باسم قائلا : بالتأكيد فريق العمل لم يكن متعمدا ان نتعرض الى اى مخاطر ولكن هناك نوعا من قلة الخبرة فى مثل هذه المشاهد من اجل تنفيذها بدقة متناهية وبالتالى عرضنا ذلك الى بعض المخاطر.



بينما كشف الفنان باسم سمرة عن حقيقة تعرضه الى صعوبات أثناء تصوير فيلمه "ولاد رزق 2" والذى ظهر فيه وهو يتعامل مع الكلاب خاصة انه شخصية من أصحاب النفوذ والمال.



وقال باسم سمرة : اعتدت التعامل مع الحيوانات بشكل عام فى الأعمال الفنية ولم تكن هذه التجربة الاولى لى حيث قدمتها من قبل فى فيلم "تيتة رهيبة".



وأضاف باسم قائلا : "قمت بإجراء بروفة لمدة يوم كامل مع الكلب الذى تعاملت معه فى الفيلم حيث اصطحبته الى منزلى وعاش مع يوما كامل بمزرعتى الخاصة و التى تحتوى على 15 كلبا حتى يكون هناك نوعا من الألفة بيننا وهو ما تحقق على أرض الواقع.



عن مفاجاة يشهدها فيلم "صندوق الدنيا" قال باسم سمرة الذى يشارك فى بطولته مع خالد الصاوى ورانيا يوسف واخراج عماد البهات.



وقال باسم سمرة : "ارى أن مفاجاة فيلم "صندوق الدنيا" هي مشاركة نجل الفنان عمرو سعد الذى يقوم بدور ابنى فى الفيلم والمحرك الرئيسى للعمل.



وأضاف باسم قائلا: "اقدم فى الفيلم دور سائق ميكروباص يتعرض لعديد من المواقف الصعبة مع باقى فريق العمل.



كما كشف الفنان باسم سمرة عن انتهائه من تصوير دوره فى فيلم "كاس وداير" الذى يقوم ببطولته مع رانيا يوسف وسلوى خطاب لكنه لا يعلم توقيت عرضه.



وقال باسم سمرة لـ "صدى البلد" : فيلم "كاس وداير" استغرق تصويره مدة طويلة وهو ما مثل نوعا من الإجهاد والتعب بالنسبة لى لكن اتمنى رؤية الفيلم خلال الأيام المقبلة.