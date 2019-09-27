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فن

لقاء سويدان تتألق بفستان أحمر.. شاهد

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 12:34 ص
لقاء سويدان
لقاء سويدان
محمد بدران
نشرت لقاء سويدان، صورًا جديدة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت لقاء سويدان بفستان أحمر، ونالت الصورة إعجاب جمهورها، وتفاعلوا معها بالتعليقات.

وعلقت لقاء سويدان قائلة "مساء السعادة الحب على الناس اللي بحبهم وبيحبونى وبتعليقاتهم بيفرحونى #ملكة الاحساس خمسة نمبر 1"

يذكر أن احدث أعمال لقاء سويدان الدرامية مسلسل " البيت الكبير 2 " من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلى وينتمى لمسلسلات الـ 60 حلقة.

المسلسل بطولة لوسى، وأحمد بدير، وسوسن بدر، وريم هلال، وحجاج عبد العظيم، ولقاء سويدان، وطارق صبرى، ودنيا المصرى، ومى فخري، وأحمد صيام، والأردنية ريم بشناق، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز، وإيمان أيوب، وانضم للجزء الثانى داليا مصطفى، عبير صبرى، ومجدى كامل.
لقاء سويدان تتألق بفستان أحمر.. شاهد

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