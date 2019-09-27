أضخم ميزانية اتعملت.. محمد رمضان يكشف كواليس فيلم "مو" الجديد.. فيديو

كشف الفنان محمد رمضان، كواليس فيلمه الجديد، وقال "رمضان"، خلال استضافته ببرنامج "The Insider"، المُذاع عبر فضائية "دبي"،: «الفيلم الجديد اسمه "مو"، وهو دلع اسم محمد».



وأشار رمضان: «الفيلم هيكون اجتماعي أكشن، والناس هتشوف أكشن بشكل قوي جدا»، موضحا: «أضخم ميزانية اتعملي فيلم بيها».



وتابع : «مو شاب سافر أمريكا بعد أحداث 11 سبتمبر، وواجه معاناة كبيرة في كل الأماكن اللي كان عايز يشتغل فيها واترفض علشان عربي، وبعدين يعمل موقف شهامة كبير وبيقعد في الشارع ويكلم امه تقوله ارجع أنت سايبنا لوحدنا، قالها ارجع ازاي وانتي بعتي ذهبك علشان أسافر، أنا مش هرجع غير وأنا ناجح».



وأضاف الفنان محمد رمضان: «في مرة و"مو"، نايم في الشارع بيحصل موقف ولد ماشي بعربيته وناس بيقطعوا الطريق عليه، واضطر أنه يتدخل، وبعدين يتضرب ويدافع عن الولد، ويعمل موقف شهامة كبير، والولد يآخدني البيت عنده، ويعرفني على أسرته».