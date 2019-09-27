تامر حسني يشعل أضخم حفلات الجامعات بال "MIU"..ويختتم ب "انا مصري"

احيا النجم تامر حسني واحدة من اضخم حفلات الجامعات وبالتحديد داخل ال "MIU" بحضور غير مسبق من الألاف من الطلاب من مختلف المراحل.



افتتح تامر حسني الحفل بأغنية "عيش بشوقك " بعدها وجه التحية لطلاب جامعة MIU وعلق مازحا علي لوك شعره الجديد وسط آجواء من البهجة والدعاية.



وقدم تامر عدد كبير من أغانيه القديمة والحديثة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها "ريح بالك" ،"تليفوني رن" ، "كفياك اعذار" ،"ناسيني ليه" ،"مايحرمنيش منك" ،"بطلة العالم في النكد" ،"لوكنت نسيت" .. وغيرها ممن تخللها دويتوهات بمشاركة بعض المواهب من طلاب الجامعة منها "كفاياك اعذار" التي قدمها أحد الطلاب ونالت إستحسان زملائه وشكره تامر علي إحساسه .



حرص تامر على أن يختتم الحفل بأغنية "انا مصري" وطالب الجمهور ان يردد معه "يا رب احفظ مصر.



وأثني تامر حسني على تنظيم الحفل ووجه الشكر لمنظمه المنتج وليد منصور الذي نفذه بمواصفات لايف عالمية .

ويعد الحفل هو الثاني لوليد منصور وتامر حسني خلال أسبوع بعد حفل استاد القاهرة ومن المقرر أن يتعاونا معا في حفل جامعة الإسكندرية يوم ١ أكتوبر القادم بالإضافة الي حفل اخر يوم ا نوفمبر يعتبره منصور مفاجأة ورفض الإفصاح عن تفاصيله.



كما وجه تامر تحية خاصة لصديقه الفنان أحمد عصام لما قام به من fire works عالمي واعتبره أول من ادخل هذا الاستعراض بمصر بالإضافة الي شكره لمسرح احمد حمامصي وصلاح الشرقاوي وإضاءة طارق صبري وديكور كريم راشد و طارق زين والتأمين الداخلي فتحي تاج والجهود الضخمة لرجال لاداخلية في التأمين الخارجي.



كما شهد الحفل تكريم تامر حسني كأفضل مطرب من قبل إدارة الجامعة وقدمها له محمود حنفي وأحمد مدحت.