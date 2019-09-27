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فن

الأسطورة وفخر العرب.. محمد رمضان يشارك صورة لـ محمد صلاح مع جمهوره.. شاهد

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 03:59 ص
محمد رمضان و محمد
محمد رمضان و محمد صلاح
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القسم الميدانى
شارك الفنان محمد رمضان صورة للمحترف المصري محمد صلاح من خلال خاصية استورى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .

وكان صلاح كتب على الصورة " مهما يحاولوا يغيروا حبى ليكى ولناسك مش هيعرفوا ".

وحصل محمد صلاح على المركز الرابع في استفتاء "ذا بيست" برصيد 26 نقطة، خلف ميسي صاحب المركز الأول بـ 46 نقطة، وفان دايك بـ 38 نقطة، ورونالدو بـ 36 نقطة.
الأسطورة وفخر العرب.. محمد رمضان يشارك صورة لـ محمد صلاح مع جمهوره.. شاهد
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