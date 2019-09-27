المصريون يستقبلون السيسي بهتافات بنحبك يا ريس.. فيديو

استقبل المواطنون الرئيس عبد الفتاح السيسي لحظة عودة إلى أرض الوطن بعد مشاركته فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وهتف المواطنون: "بنحبك ياريس.. حمد الله على السلامة ياريس ورد الرئيس متشكر ليكم" .



وتساءل الرئيس السيسي وهو فى حالة من الفرح الشديد، :" انتو صحيين بدري كده ليه .. محدش يخاف على مصر " .



ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن، عقب حضور الدورة ٧٤ من الجمعية العامة للأمم المتحدة ترأس خلالها وفد مصر باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وجاءت مشاركة الرئيس في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة إيمانًا من مصر بأهمية تفعيل العمل الدولي متعدد الأطراف، بما يساهم في تعزيز الجهود الرامية للتوصل لحلول سياسية للأزمات الإقليمية والدولية القائمة، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الاقتصادية والتنموية والاجتماعية ذات الاهتمام الدولي.



وألقى الرئيس بيان مصر أمام الجمعية العامة، حيث استعرض خلاله مُجمل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر، فضلا عن المواقف المصرية إزاء القضايا الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط.



والتقي الرئيس خلال الزيارة عددا من قادة دول العالم علي رأسهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس وزراء بريطانيا وباكستان وإيطاليا وإسبانيا ، وكذلك قمة ثلاثية مع العراق والأردن وكذلك أفريقية مع كينيا وجيبوتي ، وكينيا والصومال ، وعدد من الشخصيات المؤثرة في المجتمع الأمريكي، وعدد آخر من المسئولين في المجتمع الدولي.

