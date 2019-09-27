مطار القاهرة يشهد تجربة اختبار لأكبر طائرة ركاب في العالم.. الأربعاء

يشهد مطار القاهرة الدولي، يوم الأربعاء المقبل تجربة اختبار لأكبر طائرة ركاب في العالم تابعة لأسطول الخطوط الجوية الإماراتية، وهي من طراز إيرباص 380 والتي تسع أكثر من ألف راكب، وذلك استعدادا لبدء تشغيله بصورة منتظمة ضمن رحلات الشركة بالقاهرة.



قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن الخطوط الإماراتية طلبت من سلطات المطار برئاسة المهندس أحمد فوزي رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى، تشغيل طراز إيرباص 380 ، ضمن رحلاتها المجدولة في مطار القاهرة الدولي، مشيره إلى ان سلطة الطيران المدني صدقت على طلب الشركة بعد استيفاء الشروط لتشغيل هذا الطراز العملاق.



وأوضحت المصادر، أنه تم تجهيز مبنى الركاب 2 بالمطار، تحت إشراف اللواء أحمد جنينة رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، لاستقبال هذا الطراز العملاق A380، باعتباره المبنى الأحدث في مطار القاهرة، مشيرا إلى أنه سوف تهبط الطائرة على ممر 05C، الذي تم تحديثه مؤخرا ليناسب الطرازات العملاقة من الطائرات.



وأكدت المصادر، أن مطار القاهرة الدولي جاهز تماما لاستقبال هذا النوع من الطائرات من حيث تجهيزات الممر أو معدات الخدمات وأيضا الحماية المدنية، حيث أن هذا الطراز يتطلب مواصفات خاصة لتشغيله في مطار.



وأشارت المصادر، إلى أن الخطوط الإماراتية لم تحدد بعد عدد الطائرت التي سوف تسيرها من هذا الطراز بالمطار، حيث أنها تسير3 ‪ رحلات يوميا من القاهرة، موضحا أنه بعد التجربة الإختبارية سوف تحدد الشركة عدد الطائرات التي ترغب في تسييرها من المطار ضمن جدول تشغيلها المنتظم.



تجدر الإشارة، إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يستقبل فيها مطار القاهرة الدولي هذا الطراز من الطائرات، حيث استقبل هبطت A380 لأكثر من مرة، كان أخرها في يوليو الماضي، خلال فترة البطولة الأفريقية التي استضافتها مصر هذا العام، حيث وصلت علي متنها رئيس دولة مدغشقر ويرافقه مشجعي دولته التي تجاوز عددهم 500 راكبا ، وتم حينها إنهاء إجراءات وصولهم من خلال مبنى الركاب رقم 3 بالمطار.

