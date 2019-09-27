محاضرة بالفيديو في معسكر الأهلي بالإسكندرية

يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين داخل معسكر الفريق بالإسكندرية مساء اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية.



تشهد المحاضرة مراجعة النقاط الفنية الخاصة بمباراة الغد واستعراض ملخص مباراة الذهاب التي أقيمت في العاصمة الغينية مالابو وحسمها الأهلي لصالحه بثنائية نظيفة سجلها صلاح محسن ووليد سليمان.



ويختتم الأهلي استعداداته لمباراة كانو سبورت حيث يخوض مرانه الأخير مساء اليوم في برج العرب بالإسكندرية.



