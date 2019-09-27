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رياضة

تأهل رنيم الوليلى ونور الطيب إلى دور الثمانية ببطولة سان فرانسيكو للإسكواش

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 12:45 م
رنيم الوليلى
رنيم الوليلى
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منتصر الرفاعى
تأهلت البطلتان المصريتان رنيم الوليلى لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش ونور الطيب لاعبة هليوبوليس والمصنفة الخامسة عالميا إلى الدور ربع النهائى ببطولة "أوراكل نت سويت" سان فرانسيسكو للاسكواش المقامة فى الولايات المتحدة الأمريكية حتى 30 سبتمبر الجاري.

وفازت رنيم الوليلى على منافستها أوليفيا بلاتشفورد بشوطين مقابل شوط فى مباراة استغرقت 35 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 9-11, 11-5, 11-5.

وحققت نور الطيب الفوز على منافستها هولى نوجتون بشوطين نظيفين فى مباراة استغرقت 16 دقيقة، وجاءت نتيجة الشوطين كالتالى: 11-5, 11-7.

وودعت سلمى هانى البطولة من دور الـ16 عقب خسارتها أمام منافستها تيسنى إيفانودز بشوطين نظيفين فى مباراة استغرقت 23 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-4, 11-8 .

وتعد بطولة سان فرانسيسكو ثانى بطولة فى الموسم الجديد بعد بطولة الصين والتى توج بها محمد الشوربجى ونور الطيب.

كما تعد بطولة سان فرانسيسكو أول بطولة بلاتينيوم فى الموسم الجارى وتبلغ قيمة جوائزها المادية 121 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.
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