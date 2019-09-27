فريق رجال السلة بالأهلي يواجه طلائع الجيش وديا.. غدا

يخوض الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي مباراة ودية مهمة غدًا السبت أمام نظيره فريق طلائع الجيش على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.



وأوضح أشرف توفيق المدير الفني إن المباريات الماضية كشفت عن اجادة كبيرة للاعبين في الشق الهجومي، وهناك بعض الجوانب المتعلقة بالنواحي الدفاعية يتم العمل على الارتقاء بها من أجل الوصول الى أفضل مستوى من الجاهزية.



وأشار إلى إن المباريات الودية كانت فرصة للتعرف بشكل أكبر على قدرات اللاعبين ومساحة الانسجام بينهم قبل بداية المواجهات المرتقبة في بطولة الدوري.



