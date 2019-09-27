بـ الأخضر اللامع.. بوسي شلبي تتألق في حفل ختام مهرجان الجونة





























ولم تتكلف بوضع كثير من الأكسسوارات وأكتفت بخاتم لليد لأكمال إطلالتها

نشرت بوسى شلبى صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة جديدة من مهرجان الجونة .وأطلت بها بفستان باللون الأخضر اللامع وبدون أكمام ومفتوح من البطن، وأنتعلت حذاء بكعب عالى .وقامت بترك شعرها منسدلاً بطريقة تتناسب مع إطلالتها ،وأعتمدت فى الميكب على اللون الأسود للعيون والرموش الذى يبرز جمال عيونها وأحمر شفاة باللون الأحمر اللامع.