بيت التعذيب ..انقاذ 300 طفل من الاستعباد بمدرسة اسلامية في نيجيريا.. فيديو

أنقذت الشرطة النيجيرية أكثر من 300 من الرجال والفتيان من مدرسة داخلية إسلامية لقبت بـ"بيت التعذيب' حيث تم احتجازهم واغتصابهم من قبل موظفين لسنوات في كادونا ، نيجيريا.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، تم العثور على العديد من المحبوسين في المدرسة بالسلاسل وقال المحتجزون، ومعظمهم من الأطفال ، إنهم تعرضوا للتعذيب والاعتداء الجنسي والجوع ومنعوا من المغادرة.



قال متحدث باسم الشرطة إن الشرطة داهمت مبنىً في المدينة يوم الخميس حيث ظل الضحايا في "أكثر الظروف هشاشة وغير إنسانية باسم تعليمهم القرآن وإصلاحه".



واضاف المتحدث ان المحتجزين تعرضوا لجروح مروعة على ظهورهم وأيديهم وأرجلهم في سلاسل بعد إطلاق سراحهم.



وقالت الشرطة إن المحتجزين كانوا من بوركينا فاسو ومالي ودول إفريقية أخرى.



وقال رئيس شرطة ولاية كادونا ، علي جانجا ، إنها كانت حالة من "العبودية الإنسانية".





