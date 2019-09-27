فى حفل جماهير ضخم.. الآلاف يتفاعلون مع محمد فؤاد أمام المنصة.. فيديو

تزايدت الأعداد المؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى، أمام المنصة بمدينة نصر، رافعين علم مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى.



ووصل عدد من النجوم أبرزهم: "حسن الرداد، محمد فؤاد، وقام بغناء عدد من الأغانى الوطنية.



ومن المنتظر حضور عدد كبير من الفنانين فى الساعات القليلة القادمة.



وشهدت المنطقة تكثيفا أمنيا مشددا لتأمين احتفالات مؤيدي الرئيس عبد الفتاح السيسى.