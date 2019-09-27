هل يؤجر الرجل على تحمل إهانة زوجته له؟ الإفتاء تجيب .. فيديو



وألمح أمين الفتوى إلى أن الطلاق قد يكون حلًا في بعض الأحيان والاستمرار قد يكون في أوقات أخري، مشيرًا إلى أنه في كل الأحوال ينبغي أن يكون للزوج وقفة مع سب الزوجة له.

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن سب الزوجة وشتمها لزوجها يدل على أن هناك خللًا في الحياة الزوجية، مشيرًا إلى أن الحياة الزوجية الصحيحة هي المبنية على المودة والرحمة.وأضاف شلبي في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل يؤجر الرجل على تحمله لسب زوجته له؟ أن الأصل أن الزوجة إذا أحبت زوجها تمسكت به وإذا كرهته لا تظلمه وكذلك يجب على الزوج، مشيرًا إلى أن تلفظ الزوجة بالبزاءة، فعل يبغضه الله ورسوله.وأوضح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه عنه ابن مسعود: " ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء"، لافتًا إلى أن صبر الزوج على شتم زوجته له من أجل استمرار العيش بينهما والأولاد، سوف ينقلب إلى ضده وسينشأ الأولاد غير أسوياء بسبب معاملة الأم لأبيهم.