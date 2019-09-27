هند صبري تكشف سبب قبولها المشاركة في فيلم الفيل الأزرق .. فيديو

علقت الفنانة هند صبري، على نجاح الجزء الثاني من فيلم الفيل الأزرق، مشيرة إلى أنها لم تتوقع كل هذا النجاح للجزء الثاني، وتعلق المشاهدين بالفيلم.



وأضافت هند صبري، في حوارها ببرنامج «الجمعة في مصر» المذاع على فضائية «ام بي سي مصر» أنها كانت قلقة، من المقارنة بين دورها في الجزء الثاني، ودور الفنان خالد الصاوي، قائلة: "قلت أنا هاجي أعمل ايه في الجزء التاني خالد الصاوي ماعملوش؟".



وأوضحت الفنانة هند صبري، أنها قبلت التحدي وقبلت الدور لأنها رأت أدوار المرأة في السينما مؤخرا مسطحة وصغيرة، مشيرة إلى أنها قبلت لأن الدور مركب، و"تقيل".

