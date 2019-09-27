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مرأة

ميس حمدان بإطلالة مختلفة من الجونة .. شاهد

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 09:24 م
صدى البلد
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قسم المرأة
نشرت بوسي شلبي صورة جديدة للفنانة ميس حمدان على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وأطلت بها بفستان طويل باللون الفوشية وان شولدر من الستان،وحملت بورتوفية باللون الأسود ،وتركت شعرها منسدلًا بطريقة رائعة ووضعت عليه إكسسوارات، واعتمدت فى الميكب على اللون الأسود للعيون وأحمر شفاه باللون الروز الفاتح.

وتنتهي فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة اليوم 27 سبتمبر، بعد أن استمر لمدة 8 أيام، منذ بدايته في 19 سبتمبر، وشهدت السجادة الحمراء في مهرجان الجونة مشاركة العديد من نجوم ونجمات الوطن العربي.


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