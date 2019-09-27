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بالدانتيل الأبيض.. إلهام شاهين بإطلالة مبهرة في مهرجان الجونة السينمائي

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 09:31 م
إلهام شاهين
إلهام شاهين
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آية التيجي
ظهرت الفنانة إلهام شاهين بإطلالة مختلفة، ومبهرة على الريد كاربت بحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي.

ارتدت الهام شاهين فستانا باللون الأبيض، مصنوعا من الدانتيل من الأعلى، وهو ما أبرز من أناقتها الشديدة.

وتركت إلهام شاهين شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة بسيطة وغير متكلفة، مع اختيار بعض اللمسات البسيطة من الماكياج، حيث انها ابرزت جمال عينيها بالكحل الأسود، والماسكرا، مع وضع اللون الاحمر كأحمر شفاه.

واختارت إلهام شاهين أن تكمل إطلالتها باختيار بعض اللمسات البسيطة من الأكسسوارات، حيث انها اختارت قرطين ناعمين باللون الفضي، مع عقد أنيق، من نفس اللون، واختارت حقيبة يد بسيطة باللون الفضي اللامع.

وتنتهي فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة اليوم 27 سبتمبر، بعد أن استمر لمدة 8 أيام، منذ بدايته في 19 سبتمر، وشهدت السجادة الحمراء في مهرجان الجونة مشاركة العديد من نجوم ونجمات الوطن العربي.
إلهام شاهين إلهام شاهين
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