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رياضة

الأهلي يختتم تدريباته ببرج العرب استعدادا لكانو سبورت بدوري أبطال أفريقيا

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 09:32 م
صدى البلد
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عبد الحكيم ابو علم
اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته اليوم إستعدادًا لمواجهة كانو سبورت المقرر لها مساء غد باستاد الجيش المصري ببرج العرب في إياب دور الــ32 لدورى الأبطال الأفريقي.

ورفض فايلر نصائح البعض بضرورة إراحة بعض اللاعبين الأساسيين وحذر من الاستهانة بالمنافس، وأكد أنه سيكون القوام الرئيسي معه ولكن ربما يمنح الفرصة للبعض مثل اليو ديانج وصلاح محسن وحسين الشحات وأحمد الشيخ ووليد سليمان.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر أعلن قائمة الفريق لمواجهة بطل غينيا الاستوائية والتي ضمت كل من :
شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ورمضان صبحي وحمدي فتحي ووليد أزارو ووليد سليمان وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج، وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ وأحمد فتحي ومحمود وحيد وحسام عاشور وصلاح محسن وجونيور أجايي ومحمد هاني.

يذكر أن الأهلي فاز على كانو سبورت بهدفين نظيفين سجلهما صلاح محسن ووليد سليمان، في مباراة الذهاب التي أقيمت في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية.
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