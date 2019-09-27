فستان طويل.. مى سليم تتألق فى ختام مهرجان الجونة

تألقت مى سليم بفستان طويل باللون اللبنى اللامع بدون أكمام من ختام مهرجان الجونة.



وتركت مي سليم شعرها منسدلاُ ، واعتمدت فى الميكب على اللونين الفضى والأسود وأحمر شفاه باللون البنى، وارتدت من الأكسسوارات قرط طويل وانسيال وخاتم لإكمال إطلالتها.



وتنتهي فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة اليوم 27 سبتمبر، بعد أن استمر لمدة 8 أيام، منذ بدايته في 19 سبتمبر، وشهدت السجادة الحمراء في مهرجان الجونة مشاركة العديد من نجوم ونجمات الوطن العربي.