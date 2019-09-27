أنثوية وطفولية.. يسرا اللوزي بإطلالة ملفتة في ختام الجونة السينمائي





ارتدت يسرا اللوزي فستانا طويلا باللون الأوف وايت، كشف عن احدى كتفيها، وجزء بسيط من البطن، بقصة غريبة، ولكنها مثالية تناسبت بشكل كبير مع كامل هيئتها.



وتركت يسرا اللوزي شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة بسيطة وغير متكلفة، واختارت بعض اللمسات البسيطة من الماكياج، حيث ابرزت جمال عينيها ولونهما بالآي لاينر، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.



وأكملت يسرا اللوزي إطلالتها باختيار بعض اللمسات البسيطة من الماكياج، حيث اختارت قرطين ناعمين باللون الفضي، واسورة كبيرة باللون الذهبي، بالإضافة إلى اقتناء حقيبة يد صغيرة باللون الفضي.



وتنتهي فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة اليوم 27 سبتمبر، بعد أن استمر لمدة 8 أيام، منذ بدايته في 19 سبتمر، وشهدت السجادة الحمراء في مهرجان الجونة مشاركة العديد من نجوم ونجمات الوطن العربي.

ظهرت الفنانة يسرا اللوزي بإطلالة ملفتة، امتزجت ما بين الطفولة والأنوثة، وذلك خلال حضورها حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي.