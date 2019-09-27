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رياضة

الدوري السعودي.. الوحدة يهزم الفتح 2-0 ويقترب من الصدارة.. فيديو

الجمعة 27/سبتمبر/2019 - 11:27 م
فرحة لاعبو الوحدة
فرحة لاعبو الوحدة
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حسن العمدة
حقق فريق الوحدة فوزا مستحقا على الفتح 2-0، فى المباراة التي جمعت الفريقين على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية فى الجولة الخامسة، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح الوحدة، التهديف، في الدقيقة 15 عن طريق، يوسف نياكات من ركلة جزاء.

وأضاف الوحدة الهدف الثاني فى الوقت القاتل من المباراة عن طريق أنسيلمو دي موراييس من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الوحدة إلى 9 نقاط، ليحتل المركز الثاني، بينما تجمد الفتح فى المركز الأخير من جدول الترتيب دون نقاط.
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