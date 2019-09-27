الدوري الإسباني.. فياريال يسحق ريال بيتيس 5-1 في الليجا.. فيديو

حقق فريق فياريال فوزا سهلا علي ريال بيتيس 5-1، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "لا سيراميكا" فى الجولة السابعة ، ضمن منافسات الدوري الإسباني "الليجا".



سجل لأصحاب الأرض كل من المهاجم الفرنسي كارل توكو إكامبي هدفين (39، 76)، والإسباني سانتي كاثورلا (68) من ركلة جزاء، وجيرارد مورينو (90+2)، والنيجيري صامويل تشوكويزي (90+5).



وأحرز للضيوف، الظهير الأيمن البرازيلي إيميرسون (48).



وبهذه النتيجة، رفع فياريال رصيده لـ11 نقطة في المركز السادس مؤقتًا، فيما تجمد رصيد ريال بيتيس، عند 8 نقاط في المركز التاسع .