وفاة الطفلة جنة ضحية التعذيب.. ووالدها : اتحرمت من نور عينيا مرتين ويروى تفاصيل جديدة عن الحادث

لفظت الطفلة جنة محمد سمير ضحية التعذيب على يد جدتها فى المنصورة أنفاسها الأخيرة بعد توقف عضلة القلب داخل المستشفى بعد خضوعها لعملية بتر ساقها ووضعها تحت الملاحظة فى المستشفى على مدار 24 ساعة وظل والد الطفلة جنة محمد سمير متواجد معها داخل المستشفى للاطمئنان عليها وقال والد الطفلة جنة انه حرم من نعمة البصر وابنتيه أمانى وجنة بعد انفصاله عن والدتهما حيث كانت جدتهما قاسية وعنيفة فى التعامل معه مما ادى الى انفصاله عن زوجته وهو الامر الذى ادى الى استحالة الحياه بينهم .





فيما قالت شقيقة الطفلة جنة ان جدتها كانت تقوم بضربها حتى لا تقول حقيقة تعذيب الجدة لشقيقتها جنة.

واضافت الطفلة ان خالهما ايضا كان يقوم بمعاملتهما بقسوة ووالدتهما عاجزة عن الدفاع عنهما.



تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء، السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمركز شربين من مستشفى شربين يفيد بوصول الطفلة جنة محمد، ٥ أعوام، مقيمة بساط كريم الدين التابعة للمركز، مصابة بحروق فى مناطق حساسة بجسدها "أعضائها التناسلية" وكدمات وتورم شديد.

وبسؤال جدها لوالدها "سمير. م" اتهم جدتها لوالدتها "صفاء. ع"، بالقيام بذلك، والتعدى عليها وتسخين آلة حادة وكيها بمنطقة حساسة لتبولها اللا إرادى.

ومن ناحية اخرى روى والد الطفلة جنة محمد سمير حافظ ضحية التعذيب على يد جدتها تفاصيل الحادث البشع الذى اسفر عنه اصابة الطفلة جنة ببتر فى الساق وحروق فى مختلف انحاء الجسد وحجزها فى المستشفى مشيرا الى ان الجدة المتهمة عذبت ابنته جنة أمام زوجته وشقيقتها الكبرى دون ان تتحرك لانقاذها

وتابع محمد سمير والد الطفلة جنة انه كفيف لا يرى طفلته المعذبة وانه فوجئ باتصال هاتفى ان ابنته جنة اصيبت وتم حجزها فى المستشفى لتلقى العلاج وعلى الفور توجه بصحبة اسرته وروت له ابنته جنة تفاصيل التعذيب الذى وقع عليها من قبل جدتها .

واكد محمد سمير والد الطفلة جنة أنه ارتبط بزوجته منذ فترة وانجب طفلتين امانى 6 سنوات وجنة 5 سنوات وبعد فترة وقعت مشاكل مع زوجته واسرتها قررا الانفصال عنها بعد سنتين من الزواج مشير الى أن اسرة زوجته اعتدوا عليه بالضرب واستولوا على المشغولات الذهبية التى اشتراها لزوجته واخذت طفلتى وتوجهت الى منزل اسرتى حتى قضت محكمة الاسرة بضم الطفلتين لجدتهما للام منذ عدة اشهر . وتابع والد الطفلة جنة انه لا يرى ولكن ابنته روت له على كل شئ والاطباء شرحوا له الحالة التى وصلت اليها من بتر ساقها وإصابتها بحروق في أماكن حساسة من جسدها.