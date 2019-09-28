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رياضة

إنجاز قريب لـ فايلر مع الأهلي لم يتحقق منذ ولاية جوزيه الثانية

السبت 28/سبتمبر/2019 - 02:47 ص
فايلر وجوزيه
فايلر وجوزيه
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محمد رشاد
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة كانو سبورت في الثامنة من مساءً اليوم السبت في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا، فى لقاء قد يشهد كتابة رقما مميزا لـ ريني فايلر المدير الفني للفريق .

وقاد فايلر الأهلي في ثلاث مباريات حتى الآن وحقق نتيجة واحدة فقط وهي الانتصار، وفي حالة تحقيقه الفوز على كانو سبورت سيحقق ما فعله جوزيه في ولايته الثانية مع المارد الأحمر.

ونجح جوزيه في ولايته الثانية مع الأهلي في تحقيق الفوز فى أربع مباريات متتالية أمام غزل المحلة ثم الترسانة والكروم وأسوان على التوالي، بل واستمر في سلسلة الانتصارات أمام الإسماعيلي والبلدية والقناة وإنبي ، وهو الأمر الذي فشل فيه خوان كارلوس جاريدو وجوزيه بيسيرو ومارتن يول وباتريس كارتيرون ومارتين لاسارتي مدربي الأهلي السابقين.

وحقق الأهلي فى أول 4 مباريات مع جاريدو، الفوز مرتين وخسر مرتين، أما مع بيسيرو انتصر الأهلي ثلاث مرات وخسر مرة ، ومع مارتن يول، فاز الأهلي في ثلاث مباريات وتعادل مرة، ونفس الحال مع كارتيرون، انتصر الأهلي 3 مرات وتعادل مرة في أول 4 مباريات.

وتحت قيادة لاسارتي المدير الفني الأخير للنادي الأهلي انتصر المارد الأحمر ثلاث مرات في أول 4 مباريات وتعادل مرة واحدة.

و في حالة نجاح الأهلي في الفوز على كانو سبورت، سيحقق فايلر انتصاره الرابع على التوالي وهو الأمر الذي لم يحدث لأي مدرب أجنبي قاد الأهلي منذ مانويل جوزيه في الولاية الثانية.
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