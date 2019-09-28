صباغ: 9 خدمات غير مالية من البنك الأهلي لتحويل أفكار الشباب لمشروعات كبرى.. فيديو

قالت شنتال صباغ نائب مدير الخدمات الغير مالية بالبنك الأهلى إن البنك الأهلى يقدم 9 خدمات غير مالية تؤهل الشباب لقيادة مشروعاتهم وضمان نجاحها قبل الحصول على التمول اللازم ، وذلك ضمن مبادرة رواد النيل التى أطلقها البنك المركزى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة .



وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، ان البنك يقدم استشارات وخدمات غير مالية لرواد الأعمال من الشباب ، لضمان نجاح مشروعاتهم واستحقاقهم للقروض ، بالتنسيق مع أجهزة الدولة .



وأوضحت شنتال، أن الخدمات الغير مالية يقدمها مصرفيون تم تدريبهم للتعامل مع الشباب بمختلف القطاعات ، وان الخدمات الرئيسية تتضمن تكوين فكرة المشروع وتأسيسه وتيسير التسجيل ودراسة الجدوى وخدمات التمويل والتحليل المالى والتشبيك مع الموردين والتدريب وبناء القدرات .