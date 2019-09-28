رغم تكهنات رحيله .. محمد صلاح يقود التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام شيفيلد بالبريميرليج

يحل فريق ليفربول ضيفًا ثقيلًا على منافسه شيفيلد يونايتد في مباراة اليوم السبت بالجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب برامال لين معقل شيفيلد.



ويحتل ليفربول صدارة البطولة في الوقت الحالي بـ18 نقطة، في حين يتواجد شيفيلد يونايتد في المركز العاشر برصيد 8 نقاط.



التشكيل المتوقع لليفربول أمام شيفيلد يونايتد:

حراسة المرمى: أدريان.



خط الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان ديك، روبرتسون.



خط الوسط: فابينيو، هندرسون، فاينالدوم.



خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينيو، ساديو ماني.



وكشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي ليفربول لديه رغبة في الحصول على خدمات لاعب فريق أياكس ديفيد نيريس، الأمر الذي يزيد من التكهنات حول مستقبل النجم محمد صلاح.

