Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رغم تكهنات رحيله .. محمد صلاح يقود التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام شيفيلد بالبريميرليج

السبت 28/سبتمبر/2019 - 05:28 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
Advertisements
محمد رشاد
يحل فريق ليفربول ضيفًا ثقيلًا على منافسه شيفيلد يونايتد في مباراة اليوم السبت بالجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب برامال لين معقل شيفيلد.

ويحتل ليفربول صدارة البطولة في الوقت الحالي بـ18 نقطة، في حين يتواجد شيفيلد يونايتد في المركز العاشر برصيد 8 نقاط.

التشكيل المتوقع لليفربول أمام شيفيلد يونايتد:
حراسة المرمى: أدريان.

خط الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان ديك، روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو، هندرسون، فاينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينيو، ساديو ماني.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي ليفربول لديه رغبة في الحصول على خدمات لاعب فريق أياكس ديفيد نيريس، الأمر الذي يزيد من التكهنات حول مستقبل النجم محمد صلاح.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام تشيلسي في كأس السوبر الأوروبي

محمد صلاح ضد النني .. التشكيل المتوقع لـ ليفربول وارسنال قبل لقاء اليوم

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام بيرنلي اليوم السبت 31-8-2019

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

تشكيل الريدز.. محمد صلاح يقود ليفربول أمام بيرنلي فى الدوري الإنجليزي

محمدصلاح يزين التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي اليوم

ترشيحاتنا

عمرو أديب لـ محمد على: الثورة متكونش كدا لازم تتعب فيها شوية.. فيديو

اخبار النادي الأهلي اليوم.. تحقيق حول تسريب قميص الفريق.. وعودة حسن حمدي

إحباط وبكاء ووجع.. اعترافات عناصر الإخوان بفشل دعواتهم للتظاهر

عطلة رومانسية تتحول إلى كابوس.. سائح يسقط من شرفة فندق وهو نائم

عمرو أديب يسخر من جمعة الخلاص على الهواء.. فيديو

ماراثون الشياكة.. 50 صورة من حفل ختام مهرجان الجونة.. من الأجمل؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليوناردو دي كابريو وحبيبته يتجولان في نيويورك بالدراجة.. صور

عطلة رومانسية تتحول إلى كابوس.. سائح يسقط من شرفة فندق وهو نائم

وفاة الطفلة جنة ضحية تعذيب جدتها.. ووالدها : اتحرمت من نور عينيا مرتين ويروى تفاصيل جديدة عن الحادث