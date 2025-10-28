القس كاراس: ذكرى أكتوبر تؤكد أن يد الله كانت وما زالت تحفظ مصر

تلبية لدعوة وزير الدفاع، شارك الأب كاراس لمعي، كاهن كنيسه الشهيدة دميانة بالعدوية ، في الاحتفالات بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، التي أُقيمت بتشريف وحضور القائد الأعلى للقوات المسلحة، الرئيس عبد الفتاح السيسي.

رمز الفداء والعطاء

وأعرب الأب كاراس لعمي عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة الوطنية العزيزة، مؤكدًا أن انتصارات أكتوبر تظل رمزًا للفداء والعطاء والوحدة التي تجمع كل أبناء الوطن تحت راية واحدة هي راية مصر.

وأضاف الأب كاراس ـ في تصريحات خاصة ل “صدى البلد”، أن مصر ستبقى قوية بإيمان أبنائها ومحبتهم لوطنهم، مشيرًا إلى أن يد الله تساند هذا الشعب دائمًا في كل تحدٍ ومحنة.