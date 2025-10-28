الزناتي يشارك في احتفالية اليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيلية

شارك خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، في احتفالية اليوبيل الماسي بمناسبة مرور 75 عاماً على بدء عمل الهيئة القبطية الإنجيلية، والتي أقيمت بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بحضور عدد من الوزراء ونخبة من الشخصيات العامة والقيادات الدينية والتنفيذية.

وأكد الزناتي - خلال تصريح له، أن الهيئة القبطية الإنجيلية تمثل نموذجاً وطنياً رائداً في العمل التنموي والمجتمعي، مشيداً بدورها الفاعل في دعم قيم العيش المشترك والمواطنة، وتنفيذ مشروعات تنموية تسهم في خدمة المواطن المصري دون تمييز.

وأضاف نقيب المعلمين أن مثل هذه المؤسسات الوطنية تعد شريكاً أساسياً في جهود الدولة لبناء الإنسان المصري، من خلال ما تقدمه من برامج للتعليم والصحة والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني هو الطريق الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة.