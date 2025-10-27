محافظ القاهرة يشهد حفل الاستقبال بمناسبة الذكرى الـ76 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية

نظمت جمعية الصداقة المصرية الصينية وبالتعاون مع السفارة الصينية فى مصر حفل الاستقبال بمناسبة الذكرى السادسة والسبعون لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، وشهد الحفل حضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة والسفير أبو بكر حفنى، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، والسفير لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة، والسفير على الحفني نائب رئيس جمعية الصداقة المصرية الصينية، وعدد من الوزراء والسفراء، والدبلوماسيين.



وأكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة أن العلاقات المصرية الصينية أصبحت اليوم نموذجًا يحتذى به في التعاون القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مدعومة برؤية قيادتين حكيمتين - السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس شي جين بينغ-، واللتان وضعتا أسس شراكة استراتيجية شاملة بين بلدينا في مختلف المجالات، والتي تم توقيعها في عام 2014 خلال الزيارة الأولى للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين، ومن وقتها وحتى الآن تنمو العلاقات بين البلدين بشكلٍ مضطرد في كافة المجالات.



كما ثمن محافظ القاهرة التجربة الصينية الرائدة في البناء والتكنولوجيا والابتكار، والتي تمثل مصدر إلهام وتجربة ثرية نحرص على الاستفادة منها في مسيرة التطوير التي تشهدها القاهرة وسائر المدن المصرية.



ووجه محافظ القاهرة الشكر والتقدير لجمعية الصداقة المصرية الصينية، والتي تساهم مساهمة فعالة في تنمية العلاقات بين مصر والصين في كل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والشعبية، وهي الجمعية التي تأسست في عام 1958 لتكون أول جمعية صداقة عربية وأفريقية مع الصين، وتُعتبر إحدى الأدوات الهامة لوضع مبادرة الحزام والطريق موضع التنفيذ، بالتعاون مع السفارة الصينية بالقاهرة، لدفع عجلة التنمية في مصر بما يتوافق مع توجيهات القيادة السياسية في البلدين.