تقديرًا لدورها.. السفارة الصينية تهدي نقابة الصحفيين أجهزة كمبيوتر وطابعات

زار اليوم الأحد وفد من السفارة الصينية بالقاهرة، نقابة الصحفيين، حيث ضمَّ الوفد، الوزير المفوض جو شاوجونج، ومدير عام الإعلام دو لينج، والملحق الإعلامي بالسفارة لي يشانج.

والتقى الوفد نقيب الصحفيين خالد البلشي، ووكيلي النقابة حسين الزناتي ومحمود كامل، والكاتب الصحفي د. أحمد فارس.

وقال حسين الزناتي وكيل أول النقابة إن الوفد أهدى خلال الزيارة عددًا من أجهزة الكمبيوتر والطابعات ضمت 8 أجهزة كمبيوتر و10 طابعات في إطار دعم التعاون بين السفارة والنقابة، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على هذا الإهداء عقب الزيارة التي قام بها السفير الصيني مؤخرًا لمقر النقابة لعقد ندوة موسعة تحدث فيها عن مواقف الصين من القضايا الدولية والعلاقات الثنائية بين البلدين.

من ناحيته، أكد نقيب الصحفيين خالد البلشي أثناء استقباله الوفد أن النقابة ترحب بالتعاون المستمر والبناء مع الجانب الصيني، معربًا عن تقديره لمواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية، ودعمها لجهود الدول النامية، وسعيها في أن يصبح العالم متعدد الأقطاب لا يقتصر على قطب واحد.

بدوره أعرب الوزير الصيني المفوض جو شاوجونج عن تقدير بلاده وسفارته لجموع الصحفيين المصريين ونقابتهم، والدور الفعال الذي يقومون به، وتعبيرهم الحقيقي عن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين.