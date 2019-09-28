بسبب لعاب كلب.. رجل يقطع أنفه وساقيه وذراعيه

على مدى السنوات العشر الماضية، أصيب 6 أشخاص على الأقل بأمراض شديدة وخطيرة بسبب نوع نادر من البكتيريا تسمى capnocytophaga، وهو أمر شائع وغير ضار في الكلاب ولكن يمكن أن يكون قاتلًا للبشر الذين يصابون به.



أحد المصابين ذو الحالة الأكثر مأساوية هو «جريج مانوفيل»، البالغ من العمر 49 عامًا، من ويسكونسن، حيث فقد ذراعيه وساقيه، بل وجزءا أيضًا من أنفه وشفته العليا بعد لعقه من كلبه الأليف من نوع "بيتبول"، وفقًا للدايلي ميل.



تعتبر حالته نادرة للغاية، ونتيجة لذلك لم يتمكن الأطباء من علاجه بسبب عدم قدرتهم على تشخيص مرضه، لكن الباحثين في كلية الطب بجامعة هارفارد وجدوا نوعًا مختلفًا من الجينات لدى الضحايا تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بمشاكل طبية حادة بسبب البكتيريا.



اعتقد جريج مانوفيل أنه أصيب بالإنفلونزا في يونيو 2018 بعد أن عانى من أعراض الحمى، والقيء، والإسهال، لكن عندما بدأت حالته تتدهور، نقلته عائلته إلى المستشفى، ووفقًا للمعاهد الوطنية للصحة (NIH)، فإنه بالفعل توجد بكتيريا في لعاب الكلاب والقطط الأصحاء.



يمكن أن تنتقل البكتيريا إلى البشر من خلال العضات ولعق الحيوانات بلسانها للشخص، ورغم أن معظم الناس لن تظهر عليهم أي أعراض إذا أصيبوا بالعدوى، لكنه يسبب مرضًا شديدًا لدى أولئك الذين يعانون من ضعف أجهزة المناعة.