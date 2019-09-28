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رياضة

برشلونة يسعى لفك العقدة أمام خيتافي في الدوري الإسباني

السبت 28/سبتمبر/2019 - 09:22 ص
فريق برشلونة
فريق برشلونة
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محمد السعيد
يحل فريق برشلونة ضيفا على نظيره خيتافي، اليوم، السبت، في تمام الرابعة عصرا، على ملعب الفونسو بريز، ضمن مافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإسباني.

ويسعى برشلونة لفك عقدة عدم الفوز خارج الديار أمام خيتافي في مباراة اليوم، حيث لم يتمكن البلوجرانا من تحقيق أي انتصار خلال آخر 8 مباريات خاضها على ملعب كامب نون بينما يأمل خيتافي تحقيق نتيجة إيجابية أمام البلوجرانا.

ويحتل برشلونة المركز السابع في جدول ترتيب الدروي الإسباني برصيد 10 نقاط، بينما يحتل ختافي المركز العاشر بـ 7 نقاط.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من بطولة الدوري الإسباني، ريال مدريد مع أتلتيكو مدريد، وأتلتيك بلباو مع فالنسيا، وغرناطة مع ليجانيس.

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