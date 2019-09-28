خبر صادم .. واتساب يختفي نهائيًا من هواتف أندرويد وآيفون القديمة في 2020

أفاد تطبيق WhatsApp عبر صفحة الأسئلة الشائعة الخاصة به بأن جميع هواتف أندرويد Android التي تعمل على نظام التشغيل Android 2.3.7 وأجهزة آيفون iPhone التي تعمل على نظام تشغيل iOS 7 لن تدعم تطبيق واتساب WhatsApp من أول فبراير 2020، فصاعدًا.





وسيوقف واتساب WhatsApp الدعم النهائي للهواتف الذكية التي تعمل على منصات Android و iOS ويخطط تطبيق المراسلة الأكثر شيوعًا في العالم لإنهاء الدعم لأنه لا يخطط لتطوير هذه المنصات.





وقال واتساب WhatsApp إنه بالنسبة لبعض أنظمة التشغيل الأقدم، فلن يتمكن المستخدمون من إنشاء حسابات جديدة أو إعادة التحقق من الحسابات الحالية.





وأدرجت صفحة الأسئلة الشائعة في واتساب WhatsApp الهواتف ونظام التشغيل الذي لن يعمل تطبيق المراسلة الفورية عليه بعد فبراير 2020.





وقالت الشركة أيضًا إن واتساب WhatsApp لن يكون متاحًا في متجر مايكروسوفت Microsoft بعد أول يوليو 2019.





ومع ذلك، أوضح واتساب WhatsApp أن قراره بإنهاء دعم التطبيق المملوك لـ فيسبوك Facebook لهواتف اندرويد Android وهواتف آيفون iPhone لن يؤثر على العديد من المستخدمين، ولن يتأثر سوى أولئك الأشخاص الذين ما زالوا يستخدمون هواتف أندرويد Android القديمة وأجهزة آيفون iPhone.





نظرًا لتغريدة نشرها موقع WABetainfo المختص في أخبار واتساب، لن يدعم واتساب WhatsApp أيضًا الأجهزة التي تعمل على نظام iOS8 أو أقل.



