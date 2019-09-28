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رياضة

بروسيا دورتموند يواجه فيردر بريمن في الدوري الألماني

السبت 28/سبتمبر/2019 - 10:00 ص
فريق بروسيا دورتموند
فريق بروسيا دورتموند
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محمد السعيد
يستضيف فريق بروسيا دورتموند نظيره فيردر بريمن، اليوم، السبت، في تمام السادسة والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الألماني.

ويسعى بروسيا دوتموند لتحقيق لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد التعادل أمام فرانفكورت 2 - 2، في الجولة الماضية، بينما يطمح فيردر بريمن في تحقيق نيتجة إيجابية خارج الديار.

ويحتل بروسيا دورتموند المركز الثالث في جدول ترتيب الدروي الألماني بـ 10 نقاط، بينما يحتل فيردر بريمن المركز العاشر بـ 6 نقاط.

ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من الدوري الألماني، بايرن ميونيخ مع بادربورن، وماينز مع فولفسبورج، واجسبورج مع باير ليفركوزن، وهوفنهايم مع بروسيا مونشنجلادباخ، ولايبزيج مع شالكة.
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