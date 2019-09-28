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أخبار العالم

ترامب يكشف ليهود أمريكا موقفه من توجيه ضربة عسكرية لإيران

السبت 28/سبتمبر/2019 - 10:02 ص
صدى البلد
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عرفة البنداري
وجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خطابا للجالية اليهودية في الولايات المتحدة، بمناسبة عيد رأس السنة العبرية.

وأكد ترامب في خطابه، عدم رغبته في تحول التوتر مع إيران إلى مواجهة عسكرية.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن ترامب قال ردا على سؤال عما إذا كانت وانشطن تنوي اتخاذ إجراءات أخرى علاوة على العقوبات بهدف "ردع العدوان الإقليمي الإيراني": "إن الولايات المتحدة ستستمر في موقفها الصارم تجاه إيران لكنها لا تتطلع إلى الحرب".

وقال: "لا أريد نشوب نزاع مسلح، اقتُرح علينا التفاوض وبحث القضايا العالقة، وأنا تحليت بضبط نفس كبير، وآمل في أن إيران ستختار السلام أيضا".

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد فشل في ترتيب لقاء بين ترامب ونظيره الإيراني حسن روحاني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
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