حتى لو كانت قديمة.. خطوات بسيطة لتنزيل صورك من على فيسبوك

يعد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "Facebook"، هو أفضل منصة لمشاركة الصور والاحتفاظ بها أيضًا، وإذا كنت تستخدمه منذ بدايته فمن المحتمل أن يكون لديك الكثير من الصور المحفوظة على حسابك خلال السنوات الماضية، ولكن بدلًا من ترك صورك غير آمنة على المنصة، يمكنك تنزيل صورك القديمة من فيسبوك وإنشاء نسخة احتياطية منها.



ووفقا لما ذكره موقع "bustle"، إذا كان لديك عدد من الصور على فيسبوك أو صور الملف الشخصي التي تريد تنزيلها، فيمكنك البدء بالنقر فوق تلك الصور بشكل منفرد ثم الضغط على خيار المزيد "Options"، أسفل يمين الصورة، من خلال القائمة المنسدلة اضغط تنزيل "Download" يمكنك تنفيذ تلك الخطوة لكل صورة ضمن ملفك الشخصي على فيسبوك، وكذلك بالنسبة لصور الأصدقاء التى تمت الإشارة إليك فيها.



وإذا كنت ترغب في تنزيل ألبوم صور كامل على فيسبوك، كل ما عليك فعله هو الذهاب إلى تبويب الصور في صفحتك الشخصية على فيسبوك، ثم النقر فوق الألبوم وتحديد رمز الترس (أيقونة الإعدادات) أعلى يمين الشاشة، ثم اضغط على خيار تنزيل الألبوم "Download Album".



وإذا كنت ترغب في تنزيل جميع صورك على فيسبوك في وقت واحد، فعليك الذهاب إلى السهم المنسدل الموجود على الجانب الأيمن من الشريط الأزرق أعلى الصفحة، اضغط فوق خيار الإعدادات "Settings"، ثم ابحث عن شريط القائمة على اليسار وانقر على معلومات فيسبوك "Facebook Information"، ثم اضغط فوق خيار عرض "view"، بجوار خيار تنزيل معلوماتك، سوف يتم نقلك إلى صفحة ستساعدك في تنزيل جميع بياناتك على فيسبوك، ويمكنك الاختيار أيضًا بين خيارات مثل التعليقات والإعجابات وردود الفعل والأصدقاء، لذلك إذا كنت تريد تضمين تلك الفئات في ملفك ، فاخترها.



وإذا كنت تريد تنزيل صورك فقط، انقر على الرابط إلغاء تحديد الكل "Deselect All" أعلى يمين الشاشة، ثم أعد تحديد خيار الصور ومقاطع الفيديو فقط "Photos and Videos"، ثم اختر إذا كنت تفضل تنزيل بيانات فيسبوك الخاصة بك في HTML أو JSON، كما يوضح فيسبوك في تلك الصفحة يمكنك اختيار تلقي معلوماتك بتنسيق HTML حتى يسهل عرضها مرة أخرى، أو تنسيق JSON مما قد يسمح لخدمة أخرى باستيرادها بسهولة أكبر.



وتبقى خطوة أخيرة وهي تحديد إنشاء ملف "Create File"، وسيبدأ فيسبوك خلال ثوانٍ في تنزيل صورك في هذا الملف ويصبح بإمكانك تنزيلها على جهازك المفضل أو تخزينها في أي مكان آخر.