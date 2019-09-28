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رياضة

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة شيفيلد يونايتد بالدوري الإنجليزي

السبت 28/سبتمبر/2019 - 11:31 ص
ليفربول
ليفربول
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عبدالله هشام
يحل فريق ليفربول، بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، ضيفًا على نظيره شيفيلد يونايتد، اليوم، السبت، على ملعب "برامال لين"، ضمن منافسات الجولة السابعة، من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

تشكيل ليفربول المتوقع يضم كلًا من:

حراسة المرمي: أدريان

الدفاع: روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - أليكساندر آرنولد

الوسط: جورجينيو فينالدوم - فابينيو - جوردان هندرسون

الهجوم: ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

وتقام المباراة بين فريق ليفربول وشيفيلد يونايتد اليوم في تمام الواحدة والنصف ظهرًا، وتذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بشكل حصري.
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