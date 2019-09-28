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ديني

العقيقة..هل يجوز التصدق بثمن الذبيحة للفقراء بدلا من شرائها

السبت 28/سبتمبر/2019 - 12:24 م
العقيقة
العقيقة
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عبد الرحمن محمد
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن العقيقة عن المولود لا تكون إلا بالذبح، مشيرًا إلى أن إخراج ثمنها أموالًا للمحتاجين يُعد صدقة وليس عقيقة.

وأوضح «شلبي» خلال البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «ما حُكم التبرع بثمن عقيقة، لأشخاص بحاجة إلى سكن؟»، أن إخرج المال صدقة وليس عقيقة.

وأضاف أن العقيقة هي شعيرة من الشعائر، وحتى يحصل الإنسان على ثوابها ويكون مُحييًا لسُنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عليه الالتزام بها كما هي، فالعقيقة لابد فيها من الذبح، منوهًا بأنه حال إخراج الإنسان ثمن العقيقة للمحتاجين، فإن هذا يُعد من قبيل الصدقات ويُثاب عليها بأجر عظيم وليس العقيقة.

توزيع لحم العقيقة دون طهي
ومن جانبه قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية: إنه يجوز شرعًا أن يأكل أهل البيت من العقيقة وكذلك الغني والفقير والأقارب فشأنها شأن الأضحية فيؤكل منها ويتصدق ويدخر.

وأضاف " عاشور" ، يقول صاحبه: " لدى بنت وولدين وأريد أن أذبح لهم ولكن كما هو متعارف أن للولد اثنين من الضأن وواحدة للبنت فهل يجوز ان أجمع ذلك فى عجل؟ وهل يجوز أن يأكل من العقيقة أم لا ؟ وكيف أوزعها ؟ ، أنه يجوز لك أن تجمع ما تريد ذبحه فى ذبيحة واحدة ، وليس شرطًا أن توزع العقيقة دون الطهي فمن الممكن أن توزع لحمها نيًا أو مسلوقًا ولكنه من الأفضل أن توزعه مطبوخًا حتى يأكله الآخرون مباشرة".

العقيقة وضوابطها
قال الشيخ أشرف الفيل الداعية الإسلامي إن العقيقة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تذبح عن المولود يوم السابع، قال عليه الصلاة والسلام "كل مولود مرتهن بعقيقته" فإن فات يوم السابع أن يتم الذبح في الرّابع عشر، فإن فات ذبحها فيه انتقلت إلى اليوم الحادي والعشرين من ولادة المولود، فيسنّ ذبحها فيه فإن فات فلا حرج أن يذبحها في أي وقت حتى لو بلغ سن البلوغ.

وأضاف: العقيقة تكون بذبح شاة واحدة عن الصبي كحد أدنى واثنين كحد أقصى أي يجوز خروف أو خروفين كما أن الأنثى شاه واحدة فقط كما يجوز الاشتراك في بقرة إذا كان لم يعق عن الأبناء نهائيا فإذا كان لديك ثلاث أبناء لم تعق عنهم فيجوز أن تدخل في بقرة بثلاث أسهم عن الأبناء الثلاثة.

وتابع: يجوز التوكيل في ذبح العقيقة فإذا كنت مسافرا خارج مصر وتريد أن توكل أخاك أو من تثق فيه بالذبح عنك وإطعام الأهل والفقراء فيجوز ذلك ولكن ستكون صدقة لأخواتك والفقراء ولكن لا تكون عقيقة.
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