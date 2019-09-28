على طريقة المطاعم.. طريقة تحضير روول اللحمة بالبيض.. فيديو

قدّمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، طريقة عمل رول اللحمة بالبيض
وتضمّنت مقادير عمل رول اللحمة بالبيض ما يلي:
نصف كيلو لحمة مفرومة
بيضه
نصف كوب بقسماط
ملعقة صغيرة بهارات لحمة
بصل مبشور
5 بيضات مسلوقين
ملح وفلفل
ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة عمل رول اللحمة بالبيض، خطوة بخطوة شاهدي الفيديو..
وتضمّنت مقادير عمل رول اللحمة بالبيض ما يلي:
نصف كيلو لحمة مفرومة
بيضه
نصف كوب بقسماط
ملعقة صغيرة بهارات لحمة
بصل مبشور
5 بيضات مسلوقين
ملح وفلفل
ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة عمل رول اللحمة بالبيض، خطوة بخطوة شاهدي الفيديو..