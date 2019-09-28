إحالة مدير مستشفى ومسئولين بـ صحة حلوان للتأديبية

أحالت النيابة الإدارية مدير مستشفى بدر بحلوان ومسئولين سابقين بإدارة حلوان الصحية للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية ترتب عليها ضياع حقوق مالية للدولة.





كشفت التحقيقات أن م.ح أهمل قبل إحالته للمعاش في الإشراف على أعمال المدير المالي والإداري السابق مما ترتب عليه وجود عجز في الإيراد بالمستشفى بلغ قيمته 76 الف جنيه، ووجود فواتير شراء قيمتها 91 ألف جنيه دون إجراءات محاسبية سليمة، وطبع مطبوعات بالأمر المباشر بمبلغ 174 الف جنيه بالمخالفة للائحة المطبوعات.





كما تبين أن مدير المستشفى السابق أهمل أيضًا في التفتيش على المدير المالي السابق مما ترتب عليه تحصيل أموال بدون وجه حق تمثلث في إضافة 25 قرش على قيمة كل تذكرة للكشف، وإضافة جنيهان على قيمة التذكرة فئة 3 جنيهات دون وجه حق وبالمخالفة للتعليمات، وتقديم سلف بأسماء بعض العاملين بالمستشفى دون علمهم، وتحصيل قيمة الخدمات المؤداة للمريض على التذكرة المجانية فئة 1 جنيه وتحصيل قيمة خدمة استقبال الطوارئ.



