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رياضة

الدوري الإنجليزي .. ليفربول فى خطر أمام شيفيلد يونايتد بعد 30 دقيقة

السبت 28/سبتمبر/2019 - 02:06 م
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
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حسن العمدة
انتهت 30 دقيقة بين فريقي ليفربول وشيفيلد يونايتد بالتعادل السلبي، من عمر الشوط الاول  فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب برامال لين فى الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأ لاعبي ليفربول بالضغط المتواصل لتسجيل هدف مبكر لإرباك فريق شيفيلد يونايتد.

ونجح فريق شيفيلد يونايتد فى إغلاق المساحات أمام ماني وصلاح وخاصة عن طريق الاطراف.

واعتمد فريق شيفيلد يونايتد علي الهجمة المرتدة وخاصة علي الكرة الطويلة خلف دفاعات ليفربول مستغلا سرعات مهاجمي الفريق.

وفى الدقيقة 20 ، أهدر روبيرسون مهاجم شيفيلد فرصة هدف بعد تلقيه تمريرة رائعة من زميله لينفرد بسرعته ويتوغل داخل منطقة الجزاء فيسددها بقوة لتمر بجوار حارس مرمى ليفربول.

واستغل محمد صلاح خطأ من دفاع شيفيلد داخل منطقة الجزاء فيسددها لتمر بجوار القائم الأيسر لحارس شيفيلد ليحرم فريقه من هدف مبكر فى الدقيقة 27.
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