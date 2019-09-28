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فن

ثنائي ذهبي.. شاهد تعليقات الجمهور على صورة احمد السقا ومحمد هنيدى

السبت 28/سبتمبر/2019 - 02:32 م
احمد السقا ومحمد
احمد السقا ومحمد هنيدى
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منار نور
نشر الفنان أحمد السقا، صورة جديدة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وظهر أحمد السقا، فى الصورة برفقة محمد هنيدى، أثناء حضورهما مهرجان الجونة السينمائي للدورة الثالثة.

وحازت الصورة، إعجاب الكثير من المتابعين، الذين كتبوا "شكلكم عسل اوي " _ " يخليكم لبعض"_ " ثنائي ذهبي " _ "انا بحبكوا انتو الاتنين اوى "_ "أصدقاء العمر كله دائما". 

انتهى الفنان أحمد السقا من تصوير بعض مشاهد فيلم "العنكبوت" بمدينة الأقصر مؤخرًا ويستعد للعودة إلى القاهرة لاستكمال تصوير المشاهد المتبقية.

فيلم "العنكبوت"، تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وهو من بطولة منى زكى، وظافر العابدين محمد لطفي والفنان أحمد فؤاد سليم ويسرا اللوزي وريم مصطفى وزكي فطين عبد الوهاب.

كانت آخر أعمال السقا السينمائية فيلم "هروب اضطراري" مع أمير كرارة وغادة عادل، وخاض سباق الدراما الرمضاني من خلال مسلسل ولد غلابة وشاركته البطولة مي عمر ومحمد ممدوح.

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