المحمدي بره وتريزيجيه دكة.. تشكيل أستون فيلا لمواجهة بيرنلي

أعلن دين سميث المدير الفني لأستون فيلا، تشكيلة فريقه الأساسية، التي ستخوض مواجهة بيرنلي، بعد قليل، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".



وشهدت قائمة أستون فيلا لمواجهة خروج أحمد المحمدي لأسباب فنية، وظهور محمود حسن "تريزيجيه" على دكة البدلاء.



وجاء تشكيل أستون فيلا على النحو التالي..



توم هيتون - فريدريك جولبيرت - بيورن انجلز - تيرون منجس - ماثيو تارجيت - جون ماكجين - مارفيلوس ناكامبا - كونور هوريان جاك جراليش - ويسلي موراييس - أنور الغازي.